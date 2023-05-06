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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إغماء ورعب وخناقة وزفة.. 4 مشاهد في كأس السوبر أثارت الجماهير

صدى البلد

"ايه اليوم الحلو ده.. ايه الناس الحلوة دى".. كلمات إحدى أغنيات الفنان أحمد سعد التي عبرت عن شكل وتنظيم مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز، التي حقق الأهلي خلالها الفوز بهدف نظيف، ليحقق كأس السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه، ليسدل الستار على مباراة الأزمة - كما أُطلق عليها خلال الفترة الماضية - رغم ما شابها من خلافات بين الفريقين في الملعب.

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تتويج الاهلي للمرة 13 بالسوبر

استطاع الأهلي التتويج بلقب كأس السوبر المصري موسم 2021-2022، بعد الفوز على بيراميدز بهدف دون رد أحرزه على معلول عن طريق ركلة جزاء.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر في التتويج بلقب السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز.

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متولي حبس أنفاس الجميع

كان مدافع الاهلي محمود متولي، صاحب آخر اللمسات في المباراة، وصاحب اللقطة التي خلعت قلوب الجماهير.

مع إطلاق الحكم الدولي محمود البنا صافرة نهاية المباراة، سقط محمود متولي على الملعب، وأعتقد البعض أنه يحتفل مثلما فعل علي معلول وعدد من اللاعبين، إلا أن الشناوي وبمجرد اقترابه من اللاعب، أشار إلى الجهاز الطبي بسرعة النزول إلى الملعب، لانقاذ اللاعب.

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٥ دقايق رعب

لحظات ترقب ورعب عاشتها الجماهير الاهلاوية، وهي تتابع الجهاز الفني والطبي الذي التف حول اللاعب محمود متولي في محاولة لإسعافه.

خلال 5 دقائق وقف لاعبي الأهلي وجماهيره، وانظارهم تتجه نحو اللاعب، الذي بدأ يستفيق ويقف على قدميه، ليطمأن الجمهور، ويبدأ في الاحتفال مع زملائه.

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القندوسي بطل الزفة

أثارت إحدى لقطات المباراة حالة من البهجة والسعادة للجماهير واللاعبين على حد سواء، حينما قاد لاعب الأهلي المحترف أحمد القندوسي سيارة الإسعاف وطاف بها الملعب وهو يحمل زميله المصاب محمود متولي.

وتوجه القندوسي بزميله محمود متولي نحو الجماهير لتحيتهم، فيما يشبه الزفة وسط هتافات الجماهير للاعب، الذي أثار حماس الجماهير في أكثر من لعبة بمهارته العالية.

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خناقة بسبب الروح الرياضية

تسبب لاعبي بيراميدز محمد الشيبي وفخر الدين بن يوسف في حدوث أزمة خلال مباراة السوبر اليوم، حيث شهد اللقاء خناقة بين اللاعبين بعد تسجيل على معلول الهدف الأول من ركلة جزاء.

بدأت الأزمة عندما حاول محمد الشناوي إخراج الكرة لعلاج زميله محمد عبد المنعم، قبل أن يقوم محمد الشيبي بلحاق الكرة قبل أن تخرج ويقوم ببدء هجمة خطيرة على مرمى الأهلي، متناسيا مبدأ الروح الرياضية التي تتطلب إخراج الكرة حتى يتم علاج الزميل المصاب.

وبعد ذلك حدثت مشادة قوية بين لاعبي الأهلي وبيراميدز، قبل أن يتدخل البنا ويقوم بتوزيع البطاقات الصفراء.

إغماء ورعب خناقة وزفة كأس السوبر مباراة السوبر الاهلي وبيراميدز كأس السوبر المصري

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