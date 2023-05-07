أوامر كولر|الخطيب ينهي صفقة "خليفة" أفشة.. ورحيل نجم الفريق إلى هذا النادي

بعد نجاحه في تحقيق نتائج مرضية لجماهير الأحمر، وتحقيق بطولة تلو أخرى، أصبح السويسري مارسيل كولر الفتى الأول في الجزيرة، وتسعى الإدارة إلى تلبية طلباته في الحال لاستمرار النتائج الرائعة التي يقدمها، وفي مقدمتها التعاقد مع لاعبين سوبر.

جلسة كولر مع الخطيب

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، بجانب لجنة التخطيط، قبل السفر إلى الإمارات للعب مباراة السوبر، من أجل الحديث عن احتياجات الفريق.

وأوضح كولر خلال الجلسة، احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بجانب حسم ملف الراحلين عن القلعة الحمراء، لاسيما أن الفريق يحتاج إلى رحيل العديد من اللاعبين، على حسب التقرير الفني الذي دونه مارسيل كولر، وتسلمه محمود الخطيب بجانب لجنة التخطيط.

رغبات كولر

خلال اللقاء، أبدى كولر رغبته في التعاقد مع صانع ألعاب جديد للفريق، بعد استبعاد محمد مجدي أفشة، من حسابات التشكيل في المباريات الأخيرة، بسبب تراجع مستواه الفني.

ونجحت إدارة النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية، في حسم أولى الصفقات الصيفية القادمة، بعد توصية المدير الفني السويسري مارسيل كولر، لتدعيم مراكز الوسط والهجوم، خاصة مع اقتراب رحيل بعض نجوم القلعة الحمراء.

أولى الصفقات الصيفية

كشفت مصادر بالأهلي، عن توصل إدارة النادي إلى اتفاق مع مسؤولي نادي فيوتشر، للحصول على خدمات صانع ألعاب الفريق محمد رضا بوبو، الذي ظهر بمستوى مميز في الموسم الماضي.

وكان مسؤولو الأحمر، دخلوا سابقا في مفاوضات مع إدارة فيوتشر للحصول على خدمات اللاعب، إلا أن تمسك المدير الفني علي ماهر ببقاء اللاعب بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كان سببا في فشل إكمال الصفقة.

أيمن أشرف أول الراحلين

اقترب الدولي أيمن أشرف مدافع القلعة الحمراء من الرحيل عن صفوف الأهلي نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما خرج اللاعب من حسابات مارسيل كولر بشكل نهائي، وتوصيته بعدم تجديد عقده داخل الفريق.

ودخلت أندية سموحة وفيوتشر والبنك الأهلي في مفاوضات قوية من أجل ضم اللاعب، يأتي أبرزها البنك الأهلي، في ظل الراتب السنوي الكبير المعروض على اللاعب للانتقال إلى صفوف الفريق، إضافة إلى ناد خليجي يتكتم اللاعب تفاصيله.