نشتري أمتى ؟.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة في الأسعار

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم عرض فكر إستقبال المصريين بالخارج أو العائدين من السفر، لانهم من الممكن أن يقتنوا ذهب ويدخلون بكمية محددة، ويكون لهذا الامر فترة صلاحية ومواصفات معينة يستطيع بها المستهلك الإستفادة.



وأضاف رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن إقتناء الذهب أمر صحي جدا، لأن تلك المدخرات ستكون محفوظة وستحفظ قيمتها وتزيد من الوقت.



ونصح رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية؟، المواطنين، بأنه فى تلك الفترة الذهب على المستوي العالمي متماسك وقوي نتيجة للظروف الإقتصادية العالمية مازالت مؤشرات الذهب مرتفعة وقابلة للارتفاع مرة أخري، متابعا أنه من الممكن أن يكون هناك زيادات هذا العام.



وأشار: "لو محتاج فلوس ضرورى بيع الذهب، إنما بخلاف هذا لا أنصح ببيعه".

