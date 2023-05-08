1228 مركز صيد تعمل فى بحيرة البردويل.. تفاصيل

قال سامي الهواري، مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إن بحيرة البردويل تعتبر من أنقي بحيرات العالم، ويعمل بها حاليا 1228 مركز صيد، مشيرا إلى أنه يتم محاولة المحافظة على المخزون السمكي لتوعية الصيادين على الحفاظ عليه.



وأضاف مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأسماك ببحيرة البردويل من الأسماك القاعية، ومنها سمك الدنيس والقاروص، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بالبحيرة، ويتم بها الآن مشروع تطويرها.



وتابع مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أن تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لبحيرة البردويل لعمل قنوات طولية وعرضية ولعمل ماسحة بها، لافتا إلى أن تلك القنوات يتم إنشائها لشركات من هيئة قناة السويس لتطوير البحيرة.

