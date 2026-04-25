تفاصيل تقييد صبي بسلسلة حديدية واحتجازه داخل منزل بالشرقية.. ووالده: كنت بأدبه

تعرض طفل يبلغ من العمر 7 سنوات للضرب وتقييد بسلاسل حديدية على يد والده بسبب لهوه في الشارع، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للطفل وسرعان ما تحركت الأجهزة الأمنية، لكشف ملابسات منشور مدعوم بصورة، تضمنت الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بتقييد ابنه بسلسلة حديدية داخل منزل بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الطفل الظاهر بالصورة، ويبلغ من العمر 7 سنوات، ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.

وبسؤال الطفل، أقر أن والده هو من قام بتقييده داخل المنزل ومنعه من الخروج للعب في الشارع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط والد الطفل، وهو مزارع، وبحوزته السلسلة الحديدية المستخدمة في الواقعة.

واعترف الأب بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في “تأديب” ابنه بسبب كثرة خروجه من المنزل وعودته في أوقات متأخرة.

