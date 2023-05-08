عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين توضح كمية الذهب المقترحة لإعفاء المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية

صدى البلد

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن مقترح وزارة التموين اعفاء ذهب المصريين من الخارج من الجمارك جاء بعد رصد فجوة في حجم الذهب الموجود في السوق المصري.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن مقترح الوزارة يقوم على أن أي مصري قادم  من الخارج وبحوزته ذهب يحصل على إعفاء من الرسوم على نحو 150 جرام.

وأشار إلى أن مقترح الإعفاء الجمركي سيكون له مردود إيجابي، لكنه من الضروري عدم تعقيد الإجراءات والضوابط المنظمة خلال التنفيذ..  لافتا إلى أنه لا يمكن التحكم في سعر السلعة بالقوة، لكن الأمر متوقف على حجم الإتاحة.

تحلق في المنطقة الخضراء.. البورصة تربح 29 مليار جنيه والمؤشر يقفز 2.3%

وزير التموين: الحرب الروسية وحركة الدولار يتحكمان في أسعار السلع محليا

وتابع مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن تلك المبادرة تعمل على وفرة الذهب في السوق المحلية، مع حل الأزمة الدولارية ومحاولة توفيره.

وقدمت شعبة الذهب مقترحا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالسماح للمصريين القادمين من الخارج بالدخول بنحو 150 جرامًا من الذهب بدون جمارك.

وقالت الشعبة إن الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على المخزون المحلي وتهدئة الأسعار، كما يسهم في جذب العملة الأجنبية وضخها بالسوق المحلي.

 

اعفاء من الرسوم أزمة الدولار إعفاء المصريين التموين والتجارة الداخلية الدكتور ناجي فرج الرسوم الجمركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

ترشيحاتنا

أول تعليق من بن غفير على إلغاء الاتحاد الأوروبي حفلًا دبلوماسيًا في إسرائيل

مصر تتسلم أربع قطع أثرية من إيطاليا ..صور

مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم لإعلان خطة عمل الجلسات النقاشية

اليوم.. إعلان جدول وخطة جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل

وزير الخارجية التركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبشار الأسد

العامري فاروق يكشف خطة الأهلي لضم صفقات جديدة وموقف كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـقـوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند بإحدى القواعد المصرية

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فيديو

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ