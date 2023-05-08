التموين توضح كمية الذهب المقترحة لإعفاء المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن مقترح وزارة التموين اعفاء ذهب المصريين من الخارج من الجمارك جاء بعد رصد فجوة في حجم الذهب الموجود في السوق المصري.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن مقترح الوزارة يقوم على أن أي مصري قادم من الخارج وبحوزته ذهب يحصل على إعفاء من الرسوم على نحو 150 جرام.

وأشار إلى أن مقترح الإعفاء الجمركي سيكون له مردود إيجابي، لكنه من الضروري عدم تعقيد الإجراءات والضوابط المنظمة خلال التنفيذ.. لافتا إلى أنه لا يمكن التحكم في سعر السلعة بالقوة، لكن الأمر متوقف على حجم الإتاحة.

وتابع مستشار وزير التموين لشئون الذهب أن تلك المبادرة تعمل على وفرة الذهب في السوق المحلية، مع حل الأزمة الدولارية ومحاولة توفيره.

وقدمت شعبة الذهب مقترحا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالسماح للمصريين القادمين من الخارج بالدخول بنحو 150 جرامًا من الذهب بدون جمارك.

وقالت الشعبة إن الخطوة تستهدف تخفيف الضغط على المخزون المحلي وتهدئة الأسعار، كما يسهم في جذب العملة الأجنبية وضخها بالسوق المحلي.