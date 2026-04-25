مفاجأة .. المصريون يقضون 1.8 مليون ساعة على تطبيقات الألعاب الإلكترونية

تشهد استخدامات الإنترنت في مصر توسعًا متواصلًا خلال عام 2026، مع ارتفاع ملحوظ في الإقبال على تطبيقات الترفيه والألعاب والخدمات الرقمية، وسط زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت المحمول والثابت مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت مؤشرات حديثة صادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المصريين قضوا نحو 1.8 مليون ساعة يوميًا في تطبيقات الألعاب الإلكترونية، من خلال 31 مليون لاعب يستخدمون الألعاب المتصلة بالإنترنت، بنسبة نمو بلغت 21% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وكشفت البيانات أن المحتوى الترفيهي تصدر الاستخدامات الرقمية، حيث سجلت مشاهدة الأفلام والمسلسلات عبر المنصات المختلفة 43.7 مليون ساعة يوميًا، بزيادة 67%، فيما بلغت ساعات مشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة 14.6 مليون ساعة يوميًا، بنمو وصل إلى 60%.

كما سجلت تطبيقات التواصل الاجتماعي 54.3 مليون مستخدم يوميًا، بينما بلغ عدد مستخدمي محركات البحث 55 مليون مستخدم، في حين وصل عدد مستخدمي خدمات تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى إلى 65.6 مليون مستخدم.

وأشارت المؤشرات إلى زيادة استخدام الإنترنت المحمول بنسبة 12% مع دخول 7.9 مليون مستخدم جديد، إلى جانب نمو استخدام الإنترنت الثابت بنسبة 36% مع إضافة مليون مستخدم جديد.

وتعكس هذه الأرقام اتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية، وتزايد دور التطبيقات الترفيهية والتفاعلية في أنماط استخدام المصريين للإنترنت.