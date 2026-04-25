الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لـ 2100 مريض وإحالة 18 لإجراء جراحة بالقافلة الطبية بالخطارة

قافلة طبية
قافلة طبية
محمد الطحاوي

أكد الدكتور احمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان مديرية الشئون الصحية بالشرقية نفذت القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الخطارة، بمركز ومدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

أضاف وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢١٩٩ مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٨ حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أنه تم خلال فعاليات القافلة الطبية استمرار تنفيذ حملة التوعية القومية «٣٦٥ يوم سلامة» بمنظومة القوافل الطبية بالشرقية، والتي تم تفعيلها منذ بداية شهر إبريل الجاري، وتأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في رفع الوعي المجتمعي بكافة الموضوعات الصحية والسكانية، ودعم ممارسات سلامة المرضى، لافتاً أن الحملة تستهدف تعزيز ثقافة سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والحد من المخاطر والأخطاء الطبية، بما يساهم بصورة إيجابية على تجربة المريض ومستوى رضاه عن الخدمة الصحية، ويتم تنفيذها تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك»، على مدار عام كامل.

وقدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالشرقية، وللفرق الطبية ولجميع المشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين المترددين على القوافل الطبية بمحافظة الشرقية.

وزارة الصحة بالشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية بمركز ومدينة الصالحية

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه

مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي
مخاطر صحية تتسبب بها اكياس الشاي

