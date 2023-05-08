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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحلق في المنطقة الخضراء.. البورصة تربح 29 مليار جنيه والمؤشر يقفز 2.3%

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.142 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"  المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 17642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 3139 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 21163 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 7338 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 3056 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 4641 نقطة.
 

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة ارتفع مؤشر الشركات الاسهم القيادية والمتوسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة البورصة المصرية

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