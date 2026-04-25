جامعة القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري



أطلقت جامعة القاهرة حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، دعمًا لبنك الدم بمستشفيات الجامعة، وتجسيدًا لقيم التضامن والمسؤولية الوطنية.



وقد حظيت الحملة بمشاركة واسعة من طلاب وطالبات مختلف الكليات، الذين حرصوا على الإسهام بإيجابية في هذا العمل الإنساني، إدراكًا منهم لأهمية التبرع بالدم في إنقاذ المرضى والمصابين. وأسفرت الفعالية عن جمع عدد كبير من أكياس الدم، بما يفوق المعدلات المتوقعة، في مشهد يعكس وعي شباب الجامعة والتزامهم بقضايا مجتمعهم.



ومن جانبه، أوضح العقيد هاني الحناوي، مدير إدارة التربية العسكرية، أن الحملة تستهدف دعم المخزون الاستراتيجي لبنك الدم وتلبية احتياجات المستشفيات، مؤكدًا أنه تم توقيع الكشف الطبي على جميع المتبرعين وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن سلامتهم ويعزز البعد الصحي للحملة إلى جانب بعدها الإنساني.



وتأتي هذه الحملة ضمن تعاون مثمر بين الجامعة وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، في إطار تنفيذ عدد من الفعاليات الهادفة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعميق روح الانتماء، بما يسهم في بناء مجتمع متكافل يقوم على العطاء والمسئولية.