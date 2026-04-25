عبدالعاطي يؤكد أهمية العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالسوق البرازيلي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و“ماورو فييرا” وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الجمعة، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية.

وأكد الوزير عبد العاطي على ما توليه مصر من أهمية لتعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، مشيراً إلى الحرص على الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ذات المزايا التنافسية في السوق البرازيلي.

كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية والجهود الرامية للدفع بالمسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للمسار التفاوضي وأهمية المضي قدماً في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين، والعمل على التوصل لتفاهمات تسفر عن تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مستعرضاً الجهود والاتصالات المصرية المستمرة في هذا الصدد.

وأشار في هذا السياق إلى أن التفاوض والحوار يمثلان السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أشاد الوزير عبد العاطى بموقف البرازيل الداعم للحقوق الفلسطينية، مؤكدا أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وشدد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية البرازيل بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم السلم والأمن الإقليميين، مثمناً جهودها في خفض التصعيد وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.