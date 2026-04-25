قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنون الأسعار.. تذكرة نهائي كأس العالم تتجاوز 2 مليون دولار
البابا تواضروس يبدأ جولة خارجية تشمل 4 دول أوروبية
"الدهب هيروح عليك لو فسخت".. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضبط جاسوس ومسلحين مدعومين من أمريكا وإسرائيل
برلماني: تحرير سيناء ملحمة وطنية خالدة تجسد إرادة وصمود المصريين
الدفاع الإيرانية: أمريكا تبحث عن مخرج يحفظ ماء الوجه من مستنقع الحرب
وزير الخارجية التركي: ننظر المشاركة في عمليات إزالة الألغام بمضيق هرمز
الطماطم 29 جنيهًا والتفاح 60.. تباين أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق
بفستان أبيض.. ميرنا جميل تستعرض جمالها عبر إنستجرام
25 أبريل في الذاكرة الوطنية.. على حفظي: ملحمة أكتوبر أعادت لمصر كرامتها
أطول عطلات العام الرسمية.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026
موجة حارة تضرب مصر مؤقتًا.. ارتفاع كبير في الحرارة يعقبه انخفاض مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

عبدالعاطي يؤكد أهمية العمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالسوق البرازيلي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البرازيلي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره البرازيلي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و“ماورو فييرا” وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، أمس الجمعة، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية.

وأكد الوزير عبد العاطي على ما توليه مصر من أهمية لتعزيز العلاقات الثنائية مع البرازيل، مشيراً إلى الحرص على الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ذات المزايا التنافسية في السوق البرازيلي.

كما تناول الاتصال التطورات الإقليمية والجهود الرامية للدفع بالمسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر للمسار التفاوضي وأهمية المضي قدماً في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين، والعمل على التوصل لتفاهمات تسفر عن تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مستعرضاً الجهود والاتصالات المصرية المستمرة في هذا الصدد.

وأشار في هذا السياق إلى أن التفاوض والحوار يمثلان السبيل الوحيد لتسوية النزاع القائم، بما يسهم في خفض التصعيد وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري، والحفاظ على حرية الملاحة الدولية.

وفيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أشاد الوزير عبد العاطى بموقف البرازيل الداعم للحقوق الفلسطينية، مؤكدا أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وشدد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون قيود، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية البرازيل بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم السلم والأمن الإقليميين، مثمناً جهودها في خفض التصعيد وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة.

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول منتجات الألبان؟

تغيّرات تحدث لك بعد التوقف عن الألبان

الكيوي سر الصحة والجمال.. فوائد مذهلة لهذه الفاكهة ولماذا ينصح الخبراء بتناول قشرتها

فوائد تناول قشرة فاكهة الكيوي

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة للشيف محمد حامد

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالكريمة

بعد إثارته الجدل.. هل محلي الأسبارتام الشهير يسبب السرطان؟

حقيقة أضرار الأسبارتام ومدى أمان استخدامه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

