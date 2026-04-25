وزير خارجية مصر يبحث هاتفيا مع نظيره العماني تنسيق الجهود لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

بحث وزير خارجية مصر، هاتفيا مع نظيره العماني تنسيق الجهود لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وتدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة، باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين.

وتؤكد مصر رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة أو أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشددة على أن أمن الكويت جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وتعرب جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة مثل هذه الأعتداءات الاثمة، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها، وصون مقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.







