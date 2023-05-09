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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق نقابة المهن التمثيلية على تصريحات ميار الببلاوي ووفاء مكي

ميار الببلاوي ووفاء
ميار الببلاوي ووفاء مكي

كشف المستشار أحمد الشاعر، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، عن تفاصيل التصريحات التي أدلت بها ميار الببلاوي، والتي تبرأ فيها الفنانة وفاء مكي من قضيتها الشهيرة بعد 23 عاما.

وقال أحمد الشاعر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه إذا امتنع الشاهد عن الوقف أمام المحكمة لطلبه الإدلاء بشهادته من الممكن أن يواجه عقوبة، ولكنها عقوبة رمزية، لا تتجاوز 200 جنيه.

 معاها دليل برائتي

وكانت الفنانة  وفاء مكي، قد أكدت أنها رضيت بقضاء الله على مدار 23 سنة وتم سجنها، مشيرة إلى أن “ميار الببلاوي" قالت أن معها دليل براءتي في وقت ليس فيه سوشيال ميديا، وطلبت منها قول الحقيقة أمام المحكمة.

نقابة المهن التمثيلية وفاء مكى أحمد الشاعر ميار الببلاوي المحكمة

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