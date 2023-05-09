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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء مكي: 23 سنة سجن وظلم.. وميار الببلاوي كان معها دليل البراءة

الفنانة وفاء مكي
الفنانة وفاء مكي

أكدت الفنانة وفاء مكي، أنها رضيت بقضاء الله على مدار 23 سنة، مشيرة إلى أن “ميار الببلاوي قالت إن معها دليل براءتها في وقت ليس فيه سوشيال ميديا، وطلبت منها قول الحقيقة أمام المحكمة”.

 

وقالت وفاء مكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”: ميار الببلاوي أكدت أنها تلقت تهديدات بسبب أنها كانت تريد الوقوف معي ودعمي.. كان من الممكن أن تدلي بالحقيقة التي تعلمها، في جلسة مغلقة للنائب العام".

 

تعاني من تأنيب الضمير

وتابعت وفاء مكي، أن ميار الببلاوي تحدثت معها هاتفياً أثناء قيامها بعملية فى القلب، وأكدت أنها تعاني من تأنيب الضمير بسبب عدم الإدلاء بشهادتها في قضيتها. 

وفاء مكى “ميار الببلاوي سوشيال ميديا حضرة المواطن تأنيب الضمير

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