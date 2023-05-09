قتلا المجني عليه بشومة.. الإعدام شنقا غيابيا لشقيقين بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود، اليوم الثلاثاء، وبإجماع الآراء شقيقين، بالإعدام شنقًا بتهمة القتل العمد، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي في إعدامهما.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندي، والمستشار رامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.

وبدأت وقائع القضية المقيدة بعام 2022، جنايات قسم شرطة برج العرب، حين تلقى مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجنى عليه قاصدين إزهاق روحه، مما أدى إلى وفاته.



وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين المجني عليه، وبين المتهم الأول الذي تواصل مع شقيقه، وأبلغه بالمشادة، فتوجه كل متهم على حدة إلى محل عمل المجنى عليه بأحد المقاهي، واستخلص المتهم الأول شومة وترصد للمجنى عليه مستترا خلف إحدى السيارات المتواجدة بالطريق العام، وعند خروج المجنى عليه من عمله مستقلا دراجة بخارية، باغت المتهم الأول المجني عليه بالضرب بشومه، فسقط على الأرض.

وأضافت التحريات أن المتهمين استمرا في ضرب المجني عليه بأيديهم وأرجلهم بمناطق متفرقة في جسده قاصدين إزهاق روحه، حتى فارق المجني عل الحياة بعد نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق؛ وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.