رئيس ميناء الإسكندرية: تشغيل محطة تحيا مصر إنجاز كبير يحسب للدولة

عبر اللواء نهاد شاهين، رئيس ميناء الإسكندرية، عن تفاؤله بمستقبل واعد لقطاع النقل البحري في جمهورية مصر العربية، موضحا أنه يتم تنفيذ مشروعات غير مسبوقة تتفق مع رؤية مصر 2030.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن محطة تحيا مصر أكبر مشروع في مجال النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وأشار نهاد شاهين، إلى أنه تم بدء التنفيذ قبل نحو 3 سنوات، لافتا إلى أن تمويل وتنفيذ وتصميم المشروع مصري بنسبة 100%

وأكد رئيس ميناء الإسكندرية، أن طول أرصفة المحطة 2.5 كيلو متر ويستقبل غاطس بعمق 17.5 وهذا إنجاز كبير يحسب للدولة المصرية.

واختتم، أنه تم بدء التشغيل التجريبي للميناء منذ فبراير الماضي، ومنذ ذلك التاريخ استقبلت المحطة 35 سفينة.

