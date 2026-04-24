هدنة لبنان غامضة وتحركات واشنطن العسكرية تشير لاحتمال التصعيد

قال الدكتور أحمد رفيق عوض مدير مركز المتوسط للدراسات، إن الصورة العامة التي تنكشف حاليًا في المنطقة تشير إلى حشد عسكري أمريكي كبير، يضم مدمرات وقوات قادرة على خوض حرب طويلة، إلى جانب طائرات وغواصات، مؤكدًا أن هذه التحركات تدل على نية أمريكية مُعلنة لمهاجمة إيران في اللحظة المناسبة.

وأوضح عوض، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لـ 3 أسابيع يأتي في إطار هدنة غامضة بلا سقف زمني واضح، معتبرًا أنها تمنح واشنطن مساحة للتحرك في اتجاهين متوازيين، التهدئة من جهة، والاستعداد للحرب من جهة أخرى.

وأضاف أن هذا التطور يعكس حقيقة أن الولايات المتحدة هي من تدير قرار الحرب والسلم، وليس إسرائيل وحدها، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأمريكية اللبنانية في واشنطن لا تزال صعبة ومعقدة، في ظل تباين كبير في أهداف الأطراف المشاركة.

وأشار «عوض» إلى أن الوضع الميداني في جنوب لبنان لا يعكس تهدئة حقيقية، حيث تستمر المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عبر تبادل القصف والصواريخ والطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن الوضع هش للغاية وينذر بكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال الاحتكاك العسكري في الممرات البحرية.