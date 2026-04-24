قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه
عاجل.. البحوث الفلكية تسجل هزة أرضية ثانية بقوة 5 درجات شمال مرسى مطروح
موعد الكسوف الكلي للشمس
في مستهل زيارته لقبرص.. الرئيس السيسي يصل مطار لارنكا الدولي
وزير الصحة : الاستثمار في التعليم يصنع مستقبل الرعاية الصحية
انطلاق الاحتفال بيوم تأسيس مدينة الإسكندرية بحضور المحافظ ووزير التعليم العالي
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
آلاف الأفدنة.. حرائق تلتهم الغابات في ولاية جورجيا
ضربوه بالكرسي.. القبض على شخصين تعديا على كلب حتى الموت بالشرقية
إيران.. استئناف الرحلات الخارجية في مطار الإمام خميني غدا باتجاه مسقط وإسطنبول
محللة سياسية: مسار الهدنة في لبنان مرتبط بتطورات الملف الإيراني والضغوط الأمريكية
في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء
english EN
أخبار العالم

إيران.. استئناف الرحلات الخارجية في مطار الإمام خميني غدا باتجاه مسقط وإسطنبول

محمود نوفل

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن سلطات مطار الإمام خميني بطهران، استئناف الرحلات الخارجية في المطار غدا باتجاه مسقط وإسطنبول.

وفي سياق آخر ؛ كشفت تقارير إعلامية عن تطورات متسارعة في الملف الإيراني، أبرزها إعلان استقالة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من إدارة فريق التفاوض مع الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل دوائر صنع القرار في طهران.

وفي المقابل، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن بلاده تستعد لخيارات عسكرية محتملة، مؤكدا أن إسرائيل تنتظر "الضوء الأخضر" من الولايات المتحدة قبل تنفيذ أي هجوم، مشددا على جاهزية الجيش لعمليات دفاعية وهجومية.

من جانبه، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، ملوحا بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري في حال فشل التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية المفروضة على طهران مستمرة.

وتزامنت هذه التطورات مع تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي داخل إيران وسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة طهران، في وقت نفت فيه مصادر إسرائيلية تنفيذ أي هجمات مباشرة.

في السياق ذاته، أشارت تقارير إلى تغيّرات داخل هرم السلطة الإيرانية بعد تراجع دور القيادة السياسية، مقابل صعود نفوذ الحرس الثوري في إدارة الملفات العسكرية والاستراتيجية، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتعكس هذه التطورات حالة من التوتر الإقليمي المتصاعد، مع استمرار الضغوط الدولية على إيران، وتعثر مسار المفاوضات، وسط تحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية واسعة.
 

إيران مطار الإمام خميني مسقط إسطنبول قاليباف

