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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يفتتحها السيسي قريبا| تفاصيل جديدة بشأن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

محطة تحيا مصر
محطة تحيا مصر

كشف اللواء عبدالقادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، تفاصيل جديدة بشأن الافتتاح الجديد للرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض.

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يفتتحها الرئيس قريبا.. كل ما تريد معرفته عن محطة تحيا مصر لتداول الحاويات

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع يوفر آلاف فرص العمل، وهذا المشروع يعد من أكبر مشروعات النقل البحري على مستوى الجمهورية بتمويل مصري بشكل كامل.

وأضاف اللواء عبدالقادر درويش رئيس المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، أن هذا المشروع استغرق 30 شهر عمل، ونستهدف التشغيل التجريبي لهذا المشروع حاليا.
 

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