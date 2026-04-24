الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محللة سياسية: مسار الهدنة في لبنان مرتبط بتطورات الملف الإيراني والضغوط الأمريكية

رحمة سمير

قالت زينة منصور، المحللة السياسية من بيروت، إن مسارات التهدئة بين لبنان وإسرائيل لا يمكن فصلها بالكامل عن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني، مشيرة إلى وجود ترابط إقليمي في ملفات الصراع بالمنطقة.

وأوضحت "منصور" خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن هناك تلازمًا بين أي هدنة محتملة في لبنان والتطورات المتعلقة بإيران، نظرًا لتداخل ملفات التسليح والتمويل على المستوى الإقليمي، رغم وجود محاولات دبلوماسية لفصل المسارين.

وأضافت  المحللة السياسية، أن المرحلة الحالية تشهد تحركًا أمريكيًا أكثر انخراطًا في الملف اللبناني، مشيرة إلى طرح أفكار تتعلق باتفاقيات دفاعية محتملة بين الولايات المتحدة ولبنان، بما قد يؤثر على مبررات امتلاك السلاح خارج إطار الدولة.

وأشارت إلى أن التحولات الميدانية الأخيرة أظهرت تفوقًا تقنيًا عسكريًا واضحًا لصالح إسرائيل، مقابل قدرات تعتمد على حرب العصابات لدى حزب الله، ما أعاد طرح أسئلة حول توازن القوة في المنطقة.

وفي السياق اللبناني الداخلي، لفتت إلى أن الموقف الرسمي يتمسك بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل ورفض إقامة مناطق عازلة، مع التأكيد على حق سكان الجنوب في العودة إلى قراهم وإعادة الإعمار.

واختتمت بالإشارة إلى أن التحدي الأكبر أمام لبنان يتمثل في الموازنة بين الاستقرار الداخلي والضغوط الإقليمية والدولية، في ظل لحظة سياسية “حساسة ومفصلية”.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

الطلاب

ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

الحج

يبدأ من 190 ألف جنيه.. السياحة تكشف تفاصيل هامة عن موسم الحج هذا العام

انهيار عقار بالعطارين

انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية

أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ

برلماني: تحرير سيناء رمز للعزة والكرامة..والتنمية عبور جديد لأرض الفيروز

مجلس النواب

توثيق مبكر للهوية أبرزها.. 3 تشريعات برلمانية عاجلة لحماية الأطفال

مجلس النواب

برلمانية: خطة الحكومة لمواجهة التضخم تتطلب رقابة صارمة وسياسات مرنة

بالصور

هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

المقابر
المقابر
المقابر

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

ملكة الجولف.. أضخم شركة سيارات ألمانية مهددة بالإفلاس: فولكس فاجن تسرح عمالها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد