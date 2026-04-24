الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت مواقع تابعة لـحزب الله في منطقتي خربة سلم وتولين جنوبي لبنان، في إطار التصعيد المستمر على الحدود بين الجانبين.

وقال الجيش، في بيان رسمي، إن الضربات استهدفت ما وصفه بـ“مواقع عسكرية” وبنى تحتية يستخدمها الحزب، دون أن يحدد طبيعة الأهداف بشكل دقيق أو حجم الخسائر الناجمة عن القصف.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوترات الأمنية على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، حيث تشهد المنطقة تبادلًا متقطعًا لإطلاق النار منذ اندلاع المواجهات الإقليمية الأخيرة، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد.

في المقابل، لم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن الضربات أو حجم الأضرار المحتملة، فيما لم تعلن السلطات الرسمية في لبنان حتى الآن حصيلة الخسائر البشرية أو المادية.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن القصف طال مناطق سكنية قريبة من المواقع المستهدفة، ما يثير مخاوف بشأن سلامة المدنيين في تلك القرى الحدودية، خاصة مع استمرار التحليق المكثف للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية.

ويأتي هذا التصعيد بالتوازي مع تحذيرات دولية متزايدة من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع، في ظل تعقيد المشهد الإقليمي وتداخل الجبهات، ما يضع المنطقة أمام احتمالات مفتوحة خلال الفترة المقبلة.