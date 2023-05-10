الكهرباء تكشف تفاصيل إطلاق تطبيقات جديدة.. منها لشحن العداد مسبوق الدفع

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، عن تفاصيل إطلاق تطبيقات هاتفية جديدة شكاوى انقطاع التيار والأعطال.

وقال أيمن حمزة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه سيكون هناك تطبيق خاص بالإبلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأى شكاوي فنية تتعلق بشبكات الكهرباء.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الكهرباء، أنه سيكون هناك تطبيق يتيح التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والإجراءات الخاصة بها عن طريق الصوت للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر

تطبيقات معينة متصلة بخاصية NFC

وأشار أيمن حمزة إلى أن شحن العداد الإلكتروني يتم عن طريق تطبيقات معينة متصلة بخاصية NFC، ,الذي تتيحه الشركة القابضة للكهرباء، أو عن طريق ماكينات فوري، أو عن طريق شركة الكهرباء.