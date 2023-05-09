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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تطبيقات جديدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية ..تعرف عليها

صدى البلد

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تنفيذ واطلاق تطبيقات خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء وهى عبارة عن عدد 2 تطبيق للهواتف الذكية (اندرويد و ايفون) وهى : -


تطبيق طوارئ الكهرباء 


 تطبيق خاص بالابلاغ عن انقطاعات الكهرباء وأى شكاوى فنية تتعلق بشبكات الكهرباء   بسهولة وسرعة بدلاً من الاتصال على الرقم الموحد 121

  
 الرابط الخاص بالتطبيق على اندرويد (Play Store)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.emergency
 رابط الايفون (App Store)
https://apps.apple.com/eg/app/طوارئ-الكهرباء/id1660420335

 تطبيقات الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الاعاقة 

وهى تطبيقات على الهواتف التى تعمل بنظام الأندرويد من خلال متجر جوجل بلاى Play Store


- تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين 

 يتيح التطبيق التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق الصوت للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر
  
رابط التطبيق على جوجل بلاى:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.electricityblind
 

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- تطبيق خدمات الكهرباء للصم 

 

 يتيح التعريف بخدمات الكهرباء والمستندات اللازمة لكل خدمة والاجراءات الخاصة بها عن طريق لغة الاشارة للأشخاص ذوى الاعاقة السمعية والصم 
رابط التطبيق على جوجل بلاى :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kcg.electricitydeaf
 
- تطبيق موظفي مركز الخدمة 

  يتيح الترجمة بلغة الاشارة فيما بين الموظف والمواطن عن طريق الربط مع تطبيق الخدمات للصم واجراء المحادثة فيما بينهم بلغة الاشارة
- البدء فى توفير شاشات 43 بوصة تعمل باللمس بعدد من مراكز الخدمة للتعريف بخدمات الكهرباء والمستندات الخاصة بكل خدمة عن طريق لغة الاشارة
- البدء فى توفير أجهزة تابلت بعدد من مراكز خدمة للترجمة بلغة الاشارة بين الموظف والمواطن من أصحاب الإعاقة السمعية والصم.

ومن المتوقع أن تحقق هذه التطبيقات التنوع فى قنوات تقديم الخدمة للعملاء وسهولة تقديم الشكاوى والبلاغات الخاصة بانقطاع الكهرباء والأعطال بما يحقق صالح جمهور المشتركين  والوصول إلى رضاء العملاء والعمل المستمر فى تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركات التابعة للعملاء .

- وجدير بالذكر أنه يتم تقديم خدمات شكاوى الكهرباء وانقطاع التيار عبر تطبيق واصل لخدمات ذوى الاعاقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للأخوة ذوى الاعاقة من الصم والبكم بلغة الاشارة.
رابط التطبيق على جوجل بلاى :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.wasel
كما تجدر الاشارة إلى تشتغيل جميع خدمات الكهرباء التى تقدم للمشتركين والعملاء عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية من خلال شبكة الانترنت عبر الرابط التالى :
https://eservices.eehc.gov.eg/

والتطبيق الخاص بها عبر الهواتف الذكية (اندرويد – ايفون)

  
رابط التطبيق اندرويد (Google Play) :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fixedmea.eehc
رابط التطبيق على ايفون App Store   :
https://apps.apple.com/eg/app/خدمات-كهرباء-مصر/id1583743351


يأتى ذلك فى اطار الجهود المستمرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الشفافية وعدالة الحصول على الخدمات وتقديمها للفئات المستفيدة بسهولة ويسر.
ووفقا لرؤية الدولة فى التحول الرقمى واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين وتنوع قنوات تقديم الخدمة بما يتوافق مع كافة الفئات المجتمعية وتوفير وسائل أكثر مرونة ويسر وبشكل مؤمن يحفظ سرية وخصوصية البيانات.
واستكمالا لأعمال المنصة الموحدة الخدمات الكهرباء الذكية التى وصل عدد المستخدمين لها منذ بداية عملها فى 1/7/2020 وحتى الآن إلى 3.5 مليون مستخدم بما يزيد عن 3.6 مليون طلب خدمة من الخدمات المتنوعة على المنصة والتى وصلت إلى عدد (25) خدمة

الكهرباء تطبيقات خاصة بالشكاوى تطبيق طوارئ الكهرباء تطبيق خدمات الكهرباء للمكفوفين تطبيق خدمات الكهرباء للصم

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