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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

صدى البلد

يبحث الكثير عن طريقة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا، بعدما وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسهيل الحصول على الخدمات، سواء سداد فواتير الكهرباء وشحن العداد مسبق الدفع، تنفيذا لخطة الدولة فى ميكنة الخدمات.

 خطوات دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا 

يستعرض صدى البلد لقرائه خطوات دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا من خلال ما يلى..

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بـالاسم

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حالات رفع العداد وفصل الكهرباء.. اعرفها

1-الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة القابضة مصر، ثم اختيار خدمة الدفع الإلكتروني.

- الضغط على أيقونة «دفع الفاتورة» 

- كتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد.

- كتابة بيانات العداد بدقة، وهي مسجلة في أعلى الفاتورة، منها رقم السداد الإلكتروني الموجود بها.

-الضغط على خدمة دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا
ووفرت شركة الكهرباء 12 محفظة بنكية قابلة لــ سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا من بينها، «البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK».

 

2- استخدام المحافظ الإلكترونية، فى دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا من الموبايل عن طريق تحميل «تطبيق البنك» التابع له العميل من خلال، «App Store - Play Store»، وتفعيل المحفظة التي تتيح دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا  بكل سهولة فور إدخال بيانات العميل من خلال الخدمة المخصصة لسداد الفواتير عن طريق تطبيق الشركة.


3-دفع فاتورة الكهرباء عن طريق تطبيق My Fawry، على الهاتف المحمول، عن طريق تحميل التطبيق من خلال خدمة «App Store -Play Store» والاستفادة من ماكينات صراف ATM، والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

الاستفادة من حوالى 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل والدفع الإلكترونى والموجودة على مستوى الجمهورية ومن بينها، «مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي».

 

شحن العداد مسبق الدفع


يمكن الاستفادة من  مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء والتى تصل الى  أكثر من 1000 مركز شحن على مستوى الجمهورية،  فى شحن العداد مسبق الدفع من خلال خاصية NFC «الشحن عن طريق الهاتف المحمول، ويمكن  استبدال كروت الشحن للعداد مسبق الدفع إلى كروت شحن تدعم خاصية الـ NFC.

 

دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا الكهرباء فاتورة الكهرباء لعداد مسبق الدفع شحن العداد

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