مدبولي يستعرض محاور جلسة "الأمن الغذائي والمائي" بـ "منتدى مصر 2026".. ويؤكد: أولوية قصوى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض ومتابعة محاور جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد صلاح، أمين عام جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين.

في إطار متابعة تحضيرات "منتدى مصر 2026"، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تتم مراجعة شاملة لجميع محاور جلسات المنتدى، في إطار متابعة الاستعدادات الجارية لتنظيم "منتدى مصر 2026"، الذي وجّه بعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الجاري؛ لعرض مسارات التنمية الشاملة وما تحقق بمختلف قطاعات الدولة على مدار السنوات الماضية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ملفي الأمن الغذائي والمائي يحظيان بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، وكذا لمسارات التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً إلى أن الجلسة المقررة بالمنتدى تحت عنوان "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ستشهد عرضاً لحجم التحديات الراهنة، والجهود غير المسبوقة التي بذلتها الدولة لرفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتقليص الفجوة الاستيرادية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وشهد الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية للجلسة، وما تتضمنه من تناول شامل لمجمل التحديات التي تواجه منظومتي الأمن الغذائي والمائي، وفي مقدمتها الضغوط الناجمة عن النمو السكاني، والتغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، فضلاً عن تقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد العالمية، بالتوازي مع إبراز الجهود الحثيثة التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة للتعامل معها؛ مع تسليط الضوء على الدور المحوري لجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة والوزارات المعنية في قيادة مشروعات التوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وتأمين المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية واللوجستية الداعمة لمنظومة سلاسل الإمداد الغذائي، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب المتغيرات الدولية.

كما جرى التأكيد، خلال الاجتماع، على تبني نهج المكاشفة والمصارحة في مختلف الجلسات وورش العمل، والرد المباشر على مختلف شواغل وتساؤلات المواطنين والرأي العام، مدعوماً بالأرقام والحقائق الموثقة؛ ترسيخاً لمشاركة المواطن المصري واطلاعه الكامل على أبعاد التحديات والجهود الراهنة باعتباره شريكاً أصيلاً في مسيرة البناء والتنمية، وبما يحقق أهداف المنتدى في استعراض ما تحقق على أرض الواقع، وتقديم تقييم موضوعي للموقف التنفيذي لمشروعات الدولة، ورسم ضمانات ومسارات عمل واضحة ومستدامة تصون مقدرات الوطن وتؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.