الأرصاد : أمطار رعدية على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر.. وانخفاض الحرارة بدءا من الخميس المقبل

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم /الأحد/، استمرار الأجواء الخريفية المستقرة غدا /الاثنين/ في معظم محافظات الجمهورية مع استمرار فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق؛ نتيجة تأثرها بامتداد منخفض البحر الأحمر.

وقالت غانم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "إن فرص الأمطار ستكون أقل مقارنة بما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين، مع استمرار فرص الأمطار المؤثرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر".

وأضافت: أنه من المتوقع غدا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، وقد تمتد إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد، محذرة من أن السحب الممطرة في هذه المناطق ستكون رعدية.

وأفادت بأن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد هذه الفرص بصورة ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد تكونا للشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خلال فترات الصباح الباكر، لافتة إلى أن الشبورة ستتلاشى سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

ورجحت حدوث نشاط نسبي للرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب البلاد، وهو ما قد يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة خاصة مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى سوف تتراوح ما بين 29 إلى 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، ليسود طقس خريفي مائل للحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وقالت غانم "إن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترات الليل بعد غياب أشعة الشمس فيما تميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر في أغلب المناطق، خاصة المدن الجديدة والأماكن المفتوحة، مبينة أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية بينما تتراوح في المدن الجديدة بين 17 و18 درجة مئوية.

وأكدت أن هذه الأجواء تجعل الإحساس بالبرودة ملحوظا خلال فترات الليل مع وجود فارق واضح في درجات الحرارة بين النهار والليل، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية المستقرة يومي /الثلاثاء والأربعاء/ المقبلين مع تسجيل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى نحو 30 و31 درجة مئوية خلال ساعات النهار، على أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض اعتبارا من يوم /الخميس/ المقبل سواء خلال فترات النهار أو الليل.

وكشفت عن تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا اعتبارا من يوم /الأربعاء/ سيؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد، خاصة المناطق الساحلية، مشددة على أهمية المتابعة الجيدة واليومية للنشرات الجوية خلال فصل الخريف، نظرا لاحتمالية حدوث تغيرات في التنبؤات الجوية.

وحذرت من السحب الرعدية وما يصاحبها من ظواهر جوية، خاصة الرياح الهابطة بالإضافة إلى ضربات البرق المصاحبة لها، مشددة على ضرورة توخي الحذر في المناطق التي تشهد هذه الظواهر الجوية.

ونصحت غانم المواطنين بضرورة الانتباه إلى نوعية الملابس المناسبة للتقلبات الحرارية مع الاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية خلال النهار، واصطحاب قطعة ملابس إضافية خلال فترات الليل والصباح الباكر؛ لمواجهة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، كما شددت على ضرورة القيادة بهدوء وحذر شديد على الطرق خلال فترات تكون الشبورة المائية.

وأكدت أن فرص سقوط الأمطار غدا ستكون أقل من تلك التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، إلا أن الأمطار المؤثرة قد تستمر على مناطق من وسط وجنوب سيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر، وهو ما يستدعي توخي الحذر في هذه المناطق.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، أوضحت غانم أن درجات الحرارة العظمى خلال ساعات النهار ستتراوح ما بين 30 و32 درجة مئوية على السواحل الشمالية الغربية وبين 28 و29 درجة مئوية على السواحل الشمالية الشرقية.

وأشارت إلى أن محافظات جنوب البلاد ستشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتراوح العظمى على الأقصر وأسوان بين 36 و37 درجة مئوية مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، مؤكدة أن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة اعتبارا من /الخميس/ المقبل سيكون طفيفا خلال النهار، لكنه سيكون محسوسا بصورة أكبر خلال فترات الليل.