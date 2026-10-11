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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هيئة الكتاب تختتم معرض دمنهور التاسع بمشاركة 25 دار نشر وأكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية

معرض دمنهور التاسع للكتاب
معرض دمنهور التاسع للكتاب
جمال عاشور

اختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب، الذي أُقيم بمكتبة مصر العامة بدمنهور، في الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر 2026، بمشاركة 25 دار نشر، وتقديم أكثر من 100 فعالية ثقافية وفنية على مدار أيام المعرض، في إطار جهود وزارة الثقافة لتعزيز الوعي ونشر المعرفة، ودعم حركة النشر، وإتاحة الكتاب لمختلف فئات الجمهور.

وشهد المعرض برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، ضم ندوات ولقاءات فكرية ومناقشات أدبية، بمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين والمتخصصين في مجالات المعرفة المختلفة، إلى جانب الفعاليات الفنية والتوعوية التي استهدفت توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية، وتعزيز التواصل بين الجمهور والمبدعين، وفتح مساحات للحوار حول قضايا الأدب والفكر والمجتمع.

وأكد المهندس هيثم يونس، المفوض بتسيير أعمال الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن تنظيم الدورة التاسعة من معرض دمنهور للكتاب جاء ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى نشر الثقافة وتعزيز حضور الكتاب في المجتمع، والوصول بالمنتج الثقافي إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في بناء الوعي وترسيخ قيم القراءة والمعرفة.

وقال يونس: «يمثل معرض دمنهور للكتاب إحدى الفعاليات الثقافية المهمة التي تحرص الهيئة المصرية العامة للكتاب على تنظيمها، انطلاقًا من إيمانها بأن إتاحة الكتاب وتنويع الأنشطة الثقافية والفنية يمثلان ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتنمية وعيه، ونحرص من خلال هذه المعارض على توفير إصدارات متنوعة، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتواصل المباشر مع الكتاب والمبدعين، بما يعزز ثقافة القراءة ويجعلها جزءًا من الحياة اليومية».

وأضاف يونس أن البرنامج المصاحب للمعرض حرص على تقديم محتوى متنوع يجمع بين الندوات الفكرية والأدبية، ومناقشات الكتب، واللقاءات مع الكتاب والمثقفين، إلى جانب الأنشطة الفنية والتوعوية التي تخاطب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الثقافية.

وأوضح أن تنوع الفعاليات استهدف تجاوز فكرة المعرض باعتباره مساحة لبيع الكتب فقط، ليصبح منصة للتفاعل الثقافي وتبادل الأفكار، والتعريف بالإبداع المصري في مجالات الأدب والفنون والمعرفة، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الجمهور للمشاركة في الأنشطة والتواصل مع أصحاب التجارب الإبداعية المختلفة.

وأشار إلى أن تقديم أكثر من 100 فعالية خلال أيام المعرض يعكس اهتمام الهيئة بتعزيز الدور الثقافي للمعارض الإقليمية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها داخل المحافظات.


وأوضح أن مشاركة 25 دار نشر أتاحت للزوار فرصة الاطلاع على إصدارات متنوعة في مجالات متعددة، بما يدعم حركة النشر ويعزز التواصل بين الناشرين والقراء، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير معارض الكتاب بالمحافظات، وتقديم برامج تجمع بين إتاحة المعرفة وتنشيط الحياة الثقافية.

وحرصت الهيئة من خلال معرض دمنهور التاسع للكتاب على تأكيد دور المعارض الإقليمية في دعم صناعة النشر، وتنشيط الحركة الثقافية خارج العاصمة، وتوفير مساحة تلتقي فيها دور النشر بالقراء، إلى جانب تقديم برامج ثقافية وفنية تسهم في نشر المعرفة، واكتشاف المواهب، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الثقافية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض دمنهور التاسع للكتاب مكتبة مصر العامة بدمنهور مشاركة 25 دار نشر 100 فعالية ثقافية وفنية

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