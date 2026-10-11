إدراج 11 عالمًا من مركز البحوث الزراعية بقائمة «ستانفورد» للعلماء الأكثر تأثيرا

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إدراج 11 عالماً وباحثاً من مركز البحوث الزراعية ضمن قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً على مستوى العالم لعام 2026، في إنجاز علمي يعكس تميز الكفاءات البحثية المصرية ومكانة البحث العلمي الزراعي على الساحة الدولية.

وضمت القائمة كلاً من: الدكتور محسن عبد التواب وإبراهيم عبد التواب بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، والدكتور كامل أحمد عبد السلام وكيل البحوث بمعهد بحوث أمراض النباتات، والدكتور هاني المسيري بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والدكتور إيهاب عوض الله إبراهيم بمعهد بحوث البساتين، والدكتور أحمد عبد القادر عون الباحث بالمعمل المركزي للنانوتكنولوجي، والدكتور أحمد خير بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة – إيكاردا.

كما شملت القائمة كلاً من: الدكتور فرج محمود ملهط مدير المعمل المركزي للمبيدات، والدكتور أحمد حماد شريف بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور محمد نبيل منير بالمعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، والدكتور وسام الدين إسبوعين صابر بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، والدكتور محمد جاد بمعهد بحوث وقاية النبات.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن بالغ شكره وتقديره للسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على دعمه المستمر والمتواصل لمركز البحوث الزراعية وتطوير منظومة البحث العلمي.

وأكد أن هذا التميز الدولي يعكس كفاءة الكوادر العلمية بالمركز وما تمتلكه من خبرات وإمكانات بحثية تسهم في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز حضور العلماء المصريين في المحافل العلمية الدولية.

وأضاف «عبد العظيم» أن المركز يحرص على توفير البيئة البحثية الملائمة وتوجيه كافة الجهود والمخرجات العلمية لخدمة قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى أن إدراج هذا العدد من العلماء في تصنيف عالمي مرموق يُمثّل حافزاً إضافياً لجميع الباحثين بالمركز لمواصلة تقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر ملموس يخدم المجتمع والقطاع الزراعي في مصر.