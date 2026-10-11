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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد، دون تغير ملحوظ مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6150 جنيهًا، وفقًا لما عرضه برنامج «صباح البلد».

ذهب
الذهب

وأوضح البرنامج أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 5271 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7029 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألفًا و200 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 1.3% خلال الأسبوع الماضي، لتغلق التداولات عند 4194 دولارًا، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 4207 دولارات.

وجاء هذا الارتفاع عقب تراجع أسعار النفط والدولار وعوائد السندات من مستوياتها المرتفعة، وفقًا لما ورد في التقرير الذي عرضه البرنامج.

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
 

وسجل سعر الدولار الأمريكي 52.33 جنيه للشراء و52.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 58.51 جنيه للشراء و59.06 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 69.12 جنيه للشراء و69.61 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي 13.94 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.24 جنيه للشراء و14.27 جنيه للبيع.


أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، ما أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وصلت إلى حد الغزارة في بعض المناطق، وتسببت في تشكل بعض السيول.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق من محافظات جنوب الصعيد، مع احتمالات وصولها إلى درجات غزيرة على مناطق من سيناء والبحر الأحمر.
 

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الأمطار ستكون خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، وكذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 

تحذيرات من السيول والشبورة المائية



وحذرت المتنبئ الجوي من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في مناطق سيناء، بسبب احتمالات تشكل السيول، وما قد يترتب عليها من تعطيل حركة المرور.

كما أشارت إلى تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مطالبة المواطنين بضرورة الحذر واتباع تعليمات المرور أثناء القيادة.
 

انخفاض درجات الحرارة ليلًا.. والصغرى تسجل 17 درجة



وفيما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة، أوضحت منار غانم أن البلاد تشهد تباينًا بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، إذ يميل الطقس إلى الحرارة نهارًا مع سطوع أشعة الشمس، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر، لتصل إلى 17 درجة مئوية.

ونصحت المواطنين بعدم الاكتفاء بالملابس الصيفية خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة للتعامل مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة في ظل الفارق بين حرارة النهار وبرودة الأجواء ليلًا.
 

موعد ارتداء الملابس الشتوية



وردًا على تساؤل بشأن موعد ارتداء الملابس الشتوية، أكدت المتنبئ الجوي ضرورة الانتظار قبل التحول إلى الملابس الشتوية الثقيلة، موضحة أن ارتداء جاكت خفيف خلال هذه الفترة يعد مناسبًا لمواجهة انخفاض درجات الحرارة في ساعات الليل والصباح الباكر.

وفي الوقت نفسه، شددت على أنه لا توجد مؤشرات تشير إلى أن فصل الشتاء المقبل سيكون الأصعب من حيث انخفاض درجات الحرارة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على تطورات حالة الطقس.

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