نقص حاد في الأدوية والمستلزما.. صحة غزة تحذر من إنهيار القطاع الطبي

أكدت وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 350 ألف مريض بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، يعيشون وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشارت صحة غزة في بيان لها أن أكثر من 225 ألف مريض يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و71 ألفًا من السكري.

ولفت البيان الفلسطيني إلى ارتفاع ملفات المرضى المسجلين في مراكز الرعاية الأولية بأكثر من 100% مقارنة بما قبل العدوان.

كما توقف 81% من مراكز الرعاية الأولية التابعة لوزارة الصحة والأونروا عن العمل بحسب البيان الصادر عن صحة غزة .

وشددت على أن القطاع يعيش نقص حاد في أدوية الضغط والأنسولين، وعجز يتجاوز نصف احتياجات الأدوية الأساسية وثلثي المستلزمات الطبية.

وختمت الوزارة بيانها قائلة : نحذر من ارتفاع المضاعفات والوفيات، ونطالب بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية وفتح المعابر لتسهيل سفر المرضى للعلاج بالخارج.