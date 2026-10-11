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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

وزير التعليم العالي يبحث مع «Belspo»
وزير التعليم العالي يبحث مع «Belspo»
نهلة الشربيني

بحث الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة،في إطار زيارته إلى بلجيكا، سبل تعزيز التعاون المصري البلجيكي في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتطوير آليات التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الصناعية والإنتاجية، وذلك خلال لقائه مع ممثلي أكاديمية البحث العلمي البلجيكية (Belspo)، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، والدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا.

وأكد الوزير أهمية تطوير منظومة متكاملة تربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والاقتصاد، بما يسهم في تحويل مخرجات الأبحاث إلى تطبيقات عملية وحلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ، ويعزز الاستفادة من المعرفة العلمية في دعم التنمية الاقتصادية ورفع القدرة التنافسية.

كما ناقش اللقاء سبل بناء شراكات تجمع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية، إلى جانب الجهات المعنية بالسياسات العلمية والاقتصادية، بما يسهم في ربط القدرات البحثية بالاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون بين الباحثين ومجتمع الأعمال.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توسيع الشراكات الدولية في مجالات البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم تحويل المعرفة العلمية إلى حلول تطبيقية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وزير التعليم العالي Belspo وزير التعليم العالي يبحث مع «Belspo» البحث العلمي باحتياجات الصناعة

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