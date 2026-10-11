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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد أسبوع من التراجعات.. الذهب يستعيد بريقه ويقفز بالجنيه الذهب فوق 49 ألف جنيه

الذهب
الذهب
رحمة سمير

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوقين العالمية والمحلية، اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، بعد أسبوع من التراجعات الحادة، مدعومة بالتعافي الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا، وسط استمرار التقلبات التي تشهدها الأسواق بفعل تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات.

وابتعدت أسعار الذهب في مصر عن أدنى مستوياتها المسجلة خلال 10 جلسات، لتعاود الصعود مجددًا، فيما تجاوز سعر الجنيه الذهب مستوى 49 ألف جنيه، مسجلًا نحو 49,200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

أونصة الذهب عالميًا تسجل 4194 دولارًا

سجل سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4194 دولارًا، في ظل تعافي المعدن الأصفر من خسائره الأخيرة، وهو ما انعكس على حركة الأسعار في السوق المصرية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5271 جنيهًا للشراء، وفق الأسعار المعلنة اليوم.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، نحو 6150 جنيهًا دون مصنعية.

وتتراوح قيمة المصنعية عادةً بين 3% و8% من سعر الجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومحل البيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب بين الأعيرة المتداولة، إلى نحو 7029 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب يعود فوق 49 ألف جنيه

عاود سعر الجنيه الذهب الارتفاع ليسجل نحو 49,200 جنيه، متجاوزًا مستوى 49 ألف جنيه مجددًا، بالتزامن مع تعافي أسعار الذهب عالميًا ومحليًا بعد موجة الانخفاضات التي شهدتها تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم

وتظل تحركات الدولار الأمريكي وعوائد السندات وسعر الأونصة العالمية من العوامل المؤثرة في اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

الذهب الجنيه الذهب أسبوع السوقين عوائد السندات

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