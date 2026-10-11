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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يلتقي بالطالب “بطل فيديو تحية العلم” بشلاتين ويشيد بإعتزازه بوطنه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

في لفتة تعبر عن التقدير والامتنان، إلتقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محمد عبد اللطيف، خلال لقائه بمشايخ قبائل حلايب وشلاتين بـ"مرسى حميرة" لدى توجهه لمدينة شلاتين، الطالب عمر محمد منصور، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة نجيب محفوظ الإعدادية الثانوية بمدينة شلاتين، والذي حظي بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مقطع فيديو له أثناء تأدية تحية العلم خلال طابور الصباح المدرسي بالتزامن مع الاحتفالات بانتصارات أكتوبر، حيث لفت الأنظار بحماسه وصيحته الوطنية التي عبّرت عن اعتزازه بوطنه.

وقد أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بالطالب عمر محمد منصور واعتزازه بوطنه، مؤكداً حرص وزارة التربية والتعليم على غرس وتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الطلاب.

وكان قد انتشر للطالب المذكور فيديو على فيس بوك ، أثناء تحية العلم في مدرسته في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ، وهو يردد أمام العلم بحماسة شديدة “تحيا مصر رمز الكرامة .. الله أكبر .. الله أكبر .. تحيا جمهورية مصر العربية ”

وحرصا على متابعة العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب، أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، جولة ميدانية بعدد من المدارس في مدينتي شلاتين وحلايب، حيث استهلّ الوزير والمحافظ الجولة بزيارة عدد من المدارس بمدينة شلاتين للاطمئنان على مستوى العملية التعليمية للطلاب في مختلف المراحل، والوقوف على الاحتياجات الفعلية للمدارس.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتطوير الاستراتيجي والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أشرف العربي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، ومن جانب المحافظة المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة.

وفي مستهل جولته، إلتقى الوزير محمد عبد اللطيف، يرافقه الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الاحمر، عددا من مشايخ قبائل حلايب وشلاتين بمنطقة "مرسى حميرة" بمدينة شلاتين، حيث رحبوا بالوزير والمحافظ واستمع السيد الوزير إلى مطالبهم فيما يخص الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمدارس واستمع لعدد من مقترحاتهم.

وتابع الوزير والمحافظ جولتهما بتفقد مدرسة اللواء حسن كامل للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شلاتين التعليمية، والتي يبلغ إجمالي عدد طلابها نحو 500 طالب وطالبة، حيث تفقد الوزير والمحافظ عددًا من الفصول الدراسية بمرحلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، واطّلعا على مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، ولا سيما طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتابعا أداءهم في القراءة، وأجرى الوزير معهم حوارًا أبويًا حول طموحاتهم المستقبلية.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددًا من فصول المرحلة الإعدادية، وتابعا تنفيذ التقييمات الدراسية ومستوى تحصيل الطلاب. وأشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بمستوى الطلاب الدراسي، موجها بضرورة المتابعة الدورية للمدرسة، والوقوف على احتياجاتها التعليمية، بما يضمن الارتقاء بالمنظومة التعليمية بها.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة اللواء سعد أبو ريدة الإعدادية الثانوية بمدينة شلاتين، حيث تابعا انتظام الدراسة والانضباط داخل الفصول، واطّلعا على سير العملية التعليمية، وسبل دعمها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وخلال تفقد فصول المرحلة الإعدادية، تابع الوزير مستوى طلاب الصف الأول الإعدادي في مهارات القراءة والكتابة، كما تفقد فصول الصف الثالث الإعدادي، واطّلع على مستوى الطلاب ومدى انتظام العملية التعليمية.

وامتدت الجولة إلى فصول المرحلة الثانوية، حيث تفقد الوزير فصول الصف الأول الثانوي، وتابع دراسة الطلاب لمادة البرمجة، مؤكدًا أهمية تنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب، والتعامل مع البرمجة باعتبارها إحدى المهارات الأساسية الداعمة لقدراتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات المستقبل.

كما تفقد الوزير والمحافظ فصول الصف الثاني بكالوريا، وتابعا دراسة الطلاب لمادة الثقافة المالية، وناقش الوزير الطلاب حول أهميتها في تنمية الوعي المالي، وفهم أسس التعامل مع الموارد المالية واتخاذ القرارات بصورة واعية، مؤكدًا ضرورة متابعة الطلاب لتطبيقات البرمجة وما تتيحه من فرص لتنمية مهارات التفكير المنطقي وحل المشكلات.

وفي سياق تفاعله المباشر مع الطلاب، أجرى الوزير حوارًا وديًا مع الطالب أحمد شرقاوي سعيد، الذي عبّر عن سعادته بلقائه، حيث تناول الحديث مستوى الطالب التعليمي وتطلعاته للمستقبل.

وفي ختام الجولة بمدارس مدينة شلاتين، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف، بما شهده من مستوى متميز لطلاب المراحل المختلفة، مؤكدا حرص الوزارة على متابعة مستوى الطلاب بصورة مباشرة، وتحديد الاحتياجات الفعلية للعملية التعليمية، بما يضمن توجيه جهود التطوير وفقًا للأولويات الواقعية لكل مدرسة، وتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة بمدارس المدينة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حرص المحافظة على مواصلة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لدعم تطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء المحافظة، وبما يسهم في دعم المدارس وتلبية احتياجاتها، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية ولا سيما في المناطق النائية.

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