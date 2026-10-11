"الخارجية الأردنية": وفاة مواطن وإصابة 4 آخرين جراء الاعتداء على مطار الملك خالد بالرياض

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية وفاة مواطن أردني وإصابة أربعة آخرين، جراء الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض أمس.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير فؤاد المجالي، إن الوزارة بالتنسيق مع السفارة الأردنية في الرياض والسلطات السعودية المعنية، تتابع أوضاع المصابين لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتوفير المساعدة والإسناد، إلى جانب تأمين نقل جثمان المتوفى إلى الأردن.

وأضاف أن السفير الأردني في الرياض زار المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على احتياجاتهم، موضحًا أن مواطنين اثنين غادرا المستشفى، فيما لا تزال مواطنتان تتلقيان العلاج، مع استمرار السفارة في متابعة أوضاعهما وتقديم الدعم اللازم لهما.

وجدد إدانة الأردن للاعتداءات على السعودية والمدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية فيها، مؤكدًا تضامن الأردن الكامل مع السعودية ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وثمن المجالي جهود السلطات السعودية وتعاونها في تقديم الرعاية الطبية للمواطنين الأردنيين المصابين، معربًا عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المتوفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابتين.