كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك قبل القمة

قالت الإعلامية دينا سليم أن عقد معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين عقب وجبة الغداء، في إطار الاستعدادات للمباراة المقبلة، وسط أجواء حماسية غلب عليها الطابع المعنوي، دون التطرق إلى الجوانب الفنية أو الخطط التكتيكية.

وأضافت دينا خلال تصريحاتها عبر برنامجها "ستاد المحور" أن معتمد جمال حرص خلال الجلسة على توجيه رسائل قوية للاعبيه، من أجل رفع الروح المعنوية وتجديد دوافعهم قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدًا ثقته الكبيرة في قدراتهم، ومطالبًا إياهم ببذل أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز.

وقال المدير الفني للاعبيه خلال الجلسة: «أنتم رجالي الذين أثق بهم دائمًا، هذا الماتش لا بديل فيه عن الفوز، وأنتظر منكم أن تسعدوني وترفعوا رأسي، وتثبتوا للجميع معدنكم الحقيقي داخل الملعب».

وشهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا من اللاعبين، الذين تعاهدوا على تقديم أفضل ما لديهم خلال المباراة، والقتال من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك، قبل الانتقال إلى المحاضرة الفنية المخصصة للمواجهة، والتي تتضمن التعليمات والخطط المتعلقة بالمباراة.