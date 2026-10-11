غارات جوية عنيفة تستهدف معسكرات الحوثيين وسط اليمن

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من عدن، إن التطورات العسكرية في اليمن تشهد تصعيدًا متواصلًا واتساعًا في نطاق المواجهات، لا سيما على جبهة الساحل الغربي، نظرًا إلى أهميتها الاستراتيجية والإقليمية، في ظل تحركات لاستعادة السيطرة عليها.

وأضاف الموسمي خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التطورات الميدانية الأخيرة أعقبت تقدمًا للجيش اليمني في المنطقة، مشيرًا إلى تنفيذ غارات جوية استهدفت معسكرًا عسكريًا، إلى جانب مواقع في صنعاء ونهم وبني مطر، فضلًا عن مناطق في محافظات صعدة وحجة والجوف.

وأوضح أن طيران التحالف العربي والقوات الجوية اليمنية يقدمان إسنادًا جويًا للعمليات البرية في محافظة تعز، في إطار التصدي لهجمات وتحركات الحوثيين على عدد من الجبهات، من بينها الجبهة الشرقية، ومناطق غرب تعز وجنوب غربها.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الحوثيين يدفعون بعناصرهم نحو تلك المناطق، في محاولة لاقتحام القرى والمدن والتقدم باتجاه مدينة تعز، جنوبي اليمن، مؤكدًا استمرار المواجهات البرية والغارات الجوية التي تستهدف مواقعهم.

وأشار الموسمي إلى أن القوات الحكومية تواجه هذه التحركات على الأرض، بدعم من طيران التحالف العربي والقوات الجوية اليمنية، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتكثيف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين، ولا سيما في ريف محافظة تعز.