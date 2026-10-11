«حروب الشائعات وتزييف الوعي».. «الراديو 9090» يكشف مخططات تنظيم الإخوان لاستهداف الجبهة الداخلية

ناقشت حلقة جديدة من برنامج «رسالة وطن»، الذي يُقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب علي «الراديو 9090»، أحد أخطر الملفات الماسة بالأمن القومي والمجتمعي في عصر الفضاء الرقمي، وهو ملف حروب الشائعات وتزييف الوعي؛ مسلطةً الضوء على تحول منصات تنظيم الإخوان الإرهابي إلى الساحة الرقمية بعد انحسار تأثيرها الميداني.

وأوضح الكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس تحرير جريدة «أخبار اليوم»، ضيف الحلقه أن الدولة تخوض مرحلة مفصلية لإعادة تعريف مفهوم الأمن القومي في ظل حروب الجيلين الرابع والخامس، وما يُعرف بـ«حروب الإدراك»، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجيات تستهدف تفكيك المجتمعات وهز ثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية.

وبيّن «بسيوني» أن التنظيم يوظف الأدوات الرقمية لنشر الإحباط واستغلال الأزمات الحياتية، لافتًا إلى التناقضات المستمرة في خطابه ومحاولاته التبرؤ من مواقفه السابقة وإعادة تدوير أطروحاته للوصول إلى الأجيال الجديدة والتسلل إلى قطاعات حيوية كالإعلام والتعليم، في وقت يواجه فيه التنظيم وكياناته ملاحقات وقرارات حظر متزايدة على الساحة الدولية.

من جانبه، أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مُقدم البرنامج ومدير مركز «أخبار اليوم» للدراسات الإستراتيجية أن التنظيم يعتمد «نظرية التضليل النفسي» القائمة على رصد بؤر القلق الاجتماعي واستهدافها بالشائعات، فضلاً عن اجتزاء المحتوى القديم وإعادة بثه خارج سياقه الزمني والمكاني لإثارة البلبلة والتشكيك الممنهج.

وشدد «الخطيب» على أن السلاح الأخير المتبقي للتنظيم بعد إخفاقه الميداني هو المنصات الرقمية والهواتف الذكية لبث اليأس، مؤكدًا أن حماية الجبهة الداخلية لم تعد مقتصرة على التدابير الأمنية التقليدية، بل ترتكز أساسًا على بناء «عقل جمعي واعٍ» يُميز بدقة بين النقد البناء الهادف للإصلاح، والتخريب الرقمي الممنهج.

واختتمت الحلقة بالتشديد على ضرورة ترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات ومصادرها، وتفعيل دور الإعلام المسؤول والمؤسسات الوطنية لتحصين الوعي العام من محاولات التزييف وإثارة القلق المجتمعي.