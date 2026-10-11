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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير مكافحة إرهاب دولي: تنظيم الإخوان يستهدف التشكيك في المشروعات القومية وتزييف الحقائق

تنظيم الإخوان
تنظيم الإخوان
شيماء جمال

قال العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية، إن لجوء جماعة الإخوان إلى حملات التشكيك المكثفة واستهداف المشروعات القومية من خلال تزييف الأرقام والحقائق ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الجماعة تحاول التقليل من الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وأضاف صابر، خلال برنامج على قناة «dmc»، أن الجماعة تستخدم منصاتها الإعلامية والرقمية للتشكيك في المشروعات التي نفذتها الدولة أو نسبها إلى فترات سابقة، أو إثارة الشكوك بشأن مدى استفادة المواطنين منها.
وأوضح أن هذه الحملات تستهدف التقليل من أهمية المشروعات القومية والترويج لعدم جدواها، رغم ما شهدته الدولة من تحديات خلال السنوات الماضية، من بينها الحرب على الإرهاب.

وأشار إلى أن الجماعة تواصل عبر أدواتها الإعلامية والمعلوماتية، التشكيك في نتائج المشروعات ومدى تأثيرها في حياة المواطنين، معتبرًا أن هذه الادعاءات تتعارض مع الواقع وما تحقق على الأرض.

وشدّد خبير مكافحة الإرهاب الدولي والحرب المعلوماتية على أهمية الوعي بالحملات الرقمية التي تستهدف التأثير في الرأي العام والتقليل من الإنجازات الوطنية.

الإخوان الإرهاب الشائعات المشروعات القومية تزييف الحقائق جماعة الإخوان

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