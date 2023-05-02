خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بـالاسم

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم ، خدمة تتيحها الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع التسعة التابعة لها على مستوى الجمهورية .

وبدأ مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، عملية البحث والاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء شهر مايو 2023.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط

كشفت الشركة القابضة للكهرباء من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الطرق التى يمكن من خلالهما الاستعلام عن قيمة فاتورة مايو 2023.

وحددت الشركة القابضة للكهرباء 5 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط من خلال اتباع مايلى..

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ ".

2- اضغط على قسم الخدمات.

3- اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل - المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

5- راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالعنوان



يستعرض صدى البلد لقرائه خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالعنوان فقط من خلال مايلى:

1- الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/ ".

2- اضغط على قسم الخدمات.

3-اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها العنوان بالكامل - المحافظة التابع لها العميل - الرقم القومي المكون من 14 رقم - رقم العداد المكون من 10 أرقام.

5- اضغط على زر الاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

وتستعرض صدى البلد لقرائها طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2023 رقم العداد وهى .

1- الاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2023 عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اتبع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت

2- الضغط على قسم الخدمات.

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

4- كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها المشترك- الرقم القومي - رقم العداد.

ويقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.



كما يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار «نحسبلك كمية الاستهلاك» .

ثم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة كهرباء مايو 2023.

ثم ادخل قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

ثم سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بك.