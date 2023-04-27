عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسهل الطرق.. كيفية سداد فاتورة الكهرباء 2023

كيفية سداد فاتورة
كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

يحرص موقع صدى البلد الإخباري، علي تقديم خدمة للمواطنين عن كيفية سداد فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء، ومعرفة الاستهلاك الشهري للكهرباء وسداد الفاتورة بالطرق المختلفة، التي يبحث عنها المواطنين مع بداية كل شهر عن كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء.

 

دفع فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء


تحصيل فاتورة الكهرباء، من خلال الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، واختيار قسم الخدمات، وبعدها البحث علي اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن، إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء، اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء، انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء، واختيار طرق السداد المختلفة.

 

كيفية دفع فواتير الكهرباء من خلال محافظ المحمول

وأتاحت الشركة القابضة للكهرباء لأصحاب العدادات، سداد فواتير الاستهلاك من خلال محافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة من علي المتاجر الذكية App Store و  Play Store.

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

كيفية سداد فاتورة الكهرباء من خلال فوري

يتم سداد فاتورة الكهرباء لأصحاب العدادات التقليدية والميكانيكية، من خلال منافذ ماكينات التحصيل الإلكترونية على مستوى المحافظات:-

 بمكاتب البريد

- ممكن

- ضامن

- البنك الزراعي

- مصاري

- Bee

-أمان

- وقتي

- تمام

- سداد

بالإضافة إلى نقاط تحصيل الفواتير عن طريق شركة فوري المنتشرة بالشوارع والميادين.
 

كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء

يجب الدخول علي موقع وزارة الكهرباء، لسداد فاتورة الكهرباء واختيار قسم الخدمات، وبعدها البحث علي اختيار الاستعلام عن فواتير الكهرباء، اختيار تحديد المحافظة التابع لها عنوان السكن.

ويتم إدخال بيانات الاسم ورقم العداد الـ 10 أرقام الخاص بفاتورة الكهرباء، اختيار كلمة استعلام عن فاتورة الكهرباء، انتظار نتيجة الاستعلام عن فاتورة سداد الكهرباء.

فاتورة الكهرباء عداد الكهرباء وزارة الكهربا تطبيق الهاتف المحمول دفع فاتورة الكهرباء كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء سداد فاتورة عداد الكهرباء فاتورة عداد الكهرباء سداد فاتورة كيفية دفع فواتير الكهرباء من خلال محافظ المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي من مرتضى منصور بشأن مباراة السوبر

هجمة شتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

تصنيف «أوبتا»| الزمالك خارج أفضل 10 أندية في أفريقيا.. وترتيب مفاجئ للأهلي

وفاة الشيخ عبد الله كامل.. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا

فرحة في بيوت طلاب الثانوية العامة| 10 قرارات من الوزير استجابت لمطالب أولياء الأمور قبل الامتحانات

كهربا في ورطة .. اخطار الاستئناف يثير أزمة للنادي الأهلي في السوبر

معلق رياضي: عدم إيقاف كهربا جريمة.. وسأقطع علاقتي بالزمالك إذا لعب السوبر

المالية: 3500 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة و 6500 للأولى

موضوعات متعلقة

تجنب انقطاع التيار.. كيفية سداد فاتورة الكهرباء

كيفية سداد فاتورة كهرباء شهر مارس 2023

ترشيحاتنا

الوضع ينذر بكارثة |كاتب صحفي : ضبط ألغام كفيلة بتفجير العاصمة السودانية

تطبيق التوقيت الصيفي.. تغيير الساعة في هذا الموعد

على غرار بيراميدز.. الزمالك يمارس هوايته في التلويح بالانسحاب من السوبر

فرصة للمصريين في الخارج.. جميع فئات فيات X500 بخصم 70% | صور

توم هانكس ليس الأول| نجوم ومشاهير من حول العالم زاروا مصر.. بابا الفاتيكان وفان ديزل وبيليه أبرزهم

مستشار النمسا لمدبولي: تاريخ طويل من العلاقات الثنائية الحيوية تجمع بين القاهرة وفيينا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكله غريب| صورة ساندوتش برجر تثير الفزع على الفيسبوك .. فما السبب؟

طريقة عمل آيس كريم البطيخ .. صحي ولذيذ

ظهر يقود سيارة.. حجم أكبر قط في العالم يثير الدهشة |شاهد

تعليق ناري.. رضوى الشربيني: صنف ميملاش عينه غير التراب

فيديو

انسحاب الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي .. ماذا قال ميدو وخالد الغندور وشوبير «فيديوجراف»

رمال وأتربة وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد

هبوط يضرب الذهب عالميًا.. ومفاجأة في سعر الدولار |فيديوجراف

لا ينتمي إلى زماننا.. قصة مسن ظهر يوم 27 رمضان بالمدينة المنورة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ