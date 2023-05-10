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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسرة طالب مصري في الثانوية السودانية تروى أهوال رحلته حتى عودته للوطن

السودان
السودان

روى علي الدين عبد المحسن الطالب في الثانوية السودانية  والعائد برفقة اسرته  كواليس ما تعرض له في رحلة الاجلاء من السودان حيث واجهت  اسرته صعوبات كبيرة قائلاً : " كنت موجود عشان ألتحق بكليات القمة  فدخلت الثانوية السودانية عشان أجيب مجموع كويس أدخل   كلية الطب وأهلي كانوا وكانوا خايفين أروح بره  فبعتوني أخد ثانوية عامة من هناك وكان معايا أمي وأخويا الصغير .

 


وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON كنا ساكنين في أم درمان بين مبنى الإذاعة والكلية الحربية وكان وسط الضرب  والاشتباكات  أول يوم صحينا على هز الأرض من شدة  القصف والدواليب  وقعت كانت   صعبة جداً والسقف إتخرم.

 

حرق المنازل

 


أكمل :  كنا أحياناً بنخرج نجيب أكل ومرة نزلت أجيب وجريوا ورايا  وقررنا نمشي  ثاني أيام العيد   بعد حرق المنازل  التي احترقت  حولنا ".

السودان علي الدين عبد المحسن لميس الحديدي العيد حرق المنازل

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