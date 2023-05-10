تفاصيل استقبال 466 عائدا من السودان بميناء سفاجا البحري..محافظ البحر الأحمر يوضح

أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه سعدت اليوم باستقبال 466 عائدا من السودان بميناء سفاجا البحري، مشيرا إلى أنه كان على متن تلك السفينة ٢٧٢ مصريا ، ١٨٤ سودانيا ، ٥ بريطانيين ، ١ أمريكي ، ١ كيني ، ٣ روانديين ).

وقال عمرو حنفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الأطقم الطبية في ميناء سفاجا تعاملوا مع سيدة، وتمت عملية ولادة لها بالميناء، وهو ما يظهر في تميز القطاع الطبي داخل الميناء.

وتابع محافظ البحر الأحمر، أن لا يوجد لدينا أي إخطارات بسفن أخرى تحمل عالقين من السودان، ووجه الشكر إلى قيادات القوات البحرية بالقوات المسلحة لجهودها في تنسيق عودة العالقين من السودان ووجه الشكر أيضا لوزارة الداخلية بعد التسهيلات الكبيرة التي قدموها سواء كان ما يخص الجوازات أو أمن الموانئ.

وأشار عمرو حنفي إلى أن نسبة السياحة في محافظة البحر الأحمر هذا العام مبشرة، مؤكدا أنه على الرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن الأعداد جيدة.