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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع هام بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بشأن اتفقاية الحبوب |تفاصيل

اتفاقية الحبوب -
اتفاقية الحبوب - أرشيفية

قال مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الأربعاء، إن القضايا الأمنية لاتفاقية ممر الحبوب مدرجة على جدول أعمال الاجتماع رفيع المستوى لممثلي تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، والذي سيعقد يومي 10 و11 مايو الجاري في اسطنبول، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وأضاف المصدر الروسي: "مثل هذه الخيارات مطروحة على الطاولة نظرا لدبلوماسية أنقرة وإعادة تنشيط ممر الحبوب بفضل مبادرات تركيا"، مشيرا إلى أن قضايا أمن ممرات الحبوب ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات.‏

و‏تم إبرام اتفاقيات تصدير الحبوب الأوكرانية في 22 يوليو من العالم الماضي لمدة 120 يوما، وتم تمديدها في نوفمبر لنفس الفترة. 

وتنظم إحدى الاتفاقيات ترتيب إمدادات الحبوب من موانئ أوديسا وتشيرنومورسك ويوجني التي تسيطر عليها كييف.‏

‏علاوة على ذلك، تم توقيع مذكرة من قبل روسيا والأمم المتحدة بشأن رفع قيود تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، وتشير موسكو إلى أن الجزء الثاني من الاتفاق لم ينفذ.‏

‏وفي 18 مارس الماضي، أعلنت روسيا أنه تم تمديد الصفقة لمدة 60 يوما، محذرة من أن هذا سيكون وقتا كافيا لتقييم فعالية المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.‏

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