زيلينسكي غاضب.. لماذا يقيد الاتحاد الأوروبي واردات الحبوب من أوكرانيا؟

ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، بقيود الاتحاد الأوروبي على صادرات حبوب بلاده، ووصفها بأنها "غير مقبولة".

اوقال زيلنسكي إن القيود التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي المجاورة على صادرات الحبوب "نعمة لروسيا"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في كييف مع رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "جميع القيود المفروضة على صادراتنا غير مقبولة تمامًا الآن".

وتابع: "نحن ننتظر أن يوقف الاتحاد الأوروبي جميع القيود في أسرع وقت ممكن".

وأعلنت المفوضية الأوروبية عن قيود على واردات أوكرانية شملت، بذور الذرة وعباد الشمس في بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وبلغاريا حتى 5 يونيو.

وأدت هذه الخطوة إلى رفع بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا حظر الاستيراد من جانب واحد الذي كانوا قد فرضوه وذلك لحماية مزارعيهم. بينما لم تمنع رومانيا الواردات.

لماذا تصدر أوكرانيا عبر أوروبا الشرقية؟

تقوم أوكرانيا بتصدير المنتجات الزراعية بشكل رئيسي من خلال الموانئ في البحر الأسود حتى تم حظرها من قبل روسيا العام الماضي. وتم إعادة فتح ثلاثة منافذ في منطقة أوديسا في وقت لاحق بموجب اتفاق مدعوم من الأمم المتحدة الذي تم الوصول إليه في يوليو لإنشاء ممر آمن للتصدير للمساعدة في معالجة أزمة الطعام العالمية.

ولا تزال الموانئ الأوكرانية الأخرى مغلقة، بما في ذلك ميكولايف أحد أهم الموانئ. وتحولت أوكرانيا، واحدة من أكبر مصدري الحبوب والبذور الزيتية في العالم، إلى طرق الأرض وتوسيع الصادرات عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة.

تم إغلاق أسهل طريق أرضي شمالا عبر بيلاروسيا مما أجبر أوكرانيا على تحريك أكبر قدر ممكن من الحبوب من خلال أوروبا الشرقية. ولتسهيل هذا الخيار، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق لمدة عام على تعريفة الاستيراد لأوكرانيا، في يونيو 2022.

كم ارتفعت الصادرات إلى أوروبا الشرقية؟

وكانت الزيادة في صادرات الحبوب الأوكرانية والبذور الزيتية عبر الاتحاد الأوروبي الشرقي ضخمًا، فقد أظهرت البيانات الجمركية الأوكرانية أنه في عام 2022، تم تصدير 3.39 مليون طن من الذرة، و 1.47 مليون طن من القمح و 529.689 طن من الشعير إلى رومانيا. وفي عام 2021، تم تصدير 526 طن فقط من الذرة، مع عدم وجود شحنات من القمح أو الشعير.

وفي هذه الأثناء ، حصلت بولندا على 2.08 مليون طن من الذرة ، و579.315 طن من القمح و 44114 طن من الشعير في عام 2022. تم تصدير العام السابق 6.269 طن من الذرة و 3.033 طن من القمح إلى بولندا ، بدون الشعير.

لماذا مزارعو أوروبا الشرقية غاضبون؟

استفاد المزارعون في أوروبا الشرقية في البداية من النزاع من أوكرانيا حيث ارتفعت أسعار محاصيلهم بشكل حاد مع أسواق الحبوب العالمية. ومع ذلك، فقد واجهوا زيادة في المنافسة في الأسواق المحلية من الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية، كما وجد المزارعون أيضا أنه من الصعب وأكثر تكلفة نقل محاصيلهم لأن العديد من الشاحنات والسكك الحديدية التي يستخدمونها عادة ما تحمل كميات كبيرة من الإمدادات من أوكرانيا بدلا من ذلك.

اتخذت اتفاقية الأمم المتحدة المدعومة للسماح لممر آمن بالتصدير عن طريق البحر بعض الضغط على طرق الأراضي. تظهر بيانات الأمم المتحدة حوالي 29.3 مليون طن من المنتجات الزراعية تم تصديرها من موانئ البحر السوداء في أوكرانيا تحت الممر الآمن، بما في ذلك 14.8 مليون طن من الذرة.



مدى أهمية هذه الصادرات إلى أوكرانيا؟

ومع ذلك ، فإن إدراج ثلاثة موانئ فقط يعني أن السعة لم تكن كافية وأن المنتجات الزراعية لا تزال تتحرك عن طريق الأرض، على الرغم من أنها خيار أكثر تكلفة من البحر. من المتوقع أن تصدر أوكرانيا، على سبيل المثال، حوالي 24 مليون طن من الذرة خلال موسم 2022/23 الحالي (يوليو/يونيو) ، وفقًا لبيانات IGC. ولكن تم شحن 62 ٪ فقط من خلال الممر مع بقاء أقل من شهرين في الموسم.

ومع ذلك ، ستزداد أهمية طرق الأراضي بشكل كبير إذا رفضت روسيا تمديد الصفقة للسماح للشحنات من خلال الممر بعد منتصف مايو.

ما مدى أهمية هذه الصادرات إلى السوق العالمية؟

كانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم في موسم 2020/21 ، متأخراً في الولايات المتحدة والأرجنتين وروسيا ، وفقًا لبيانات IGC. تم شحن الحبوب الأوكرانية إلى 95 دولة في هذا الموسم مع المشترين الرئيسيين بما في ذلك الصين ومصر وباكستان وإسبانيا وليبيا.

ومع ذلك ، فإن تحديات زراعة المحاصيل ونقلها في بلد ما في الحرب قد قللت من أهميتها. توقعت IGC أن أوكرانيا ستقوم بتصدير 28 مليون طن من الحبوب في موسم 2023/24 ، مما سيجعلها ثامن أكبر مصدر في العالم.

تم التقاط الكثير من النقص من أوكرانيا من قبل البرازيل ، حيث تضاعفت الصادرات تقريبًا من 26.2 مليون طن في 2021/22 إلى 50.9 مليون في موسم 2022/23 الحالي.



كيف أثر النزاع على أسعار الحبوب؟

ارتفعت أسعار القمح والذرة بعد أن بدأت الحرب في أوكرانيا في المخاوف من أن الصراع يمكن أن يعطل الشحنات من اثنين من أفضل مصدري الحبوب في العالم. ومع ذلك، فقد عادوا منذ ذلك الحين إلى مستويات ما قبل الحرب. هذا جزئيًا لأن صادرات القمح الروسية قد ارتفعت فعليا بعد حصاد قياسي في الصيف الماضي.

كما تم تعويض انخفاض في صادرات الذرة في أوكرانيا من خلال قفزة في الشحنات من البرازيل.