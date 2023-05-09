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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لدينا طرقا أخرى.. أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن اتفاقية الحبوب مع روسيا

اتفاقية الحبوب
اتفاقية الحبوب

قال وزير الزراعة الأوكراني، ميكولا سولسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تملتك طرقا بديلة لنقل الحبوب إذا لم يُمدد اتفاق للتصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو.

وأضاف وزير الزراعة الأوكراني، أن أوكرانيا لن تعتبر ذلك احتمالا مروعا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، اليوم الثلاثاء، عن انعقاد اجتماع رباعي رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب يومي الأربعاء والخميس في اسطنبول.

وكان قد تم التوقيع في اسطنبول على مجموعة من الوثائق الخاصة بتوريد المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية، في 22 يوليو 2022، ووافق أحدهم على آلية لتصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، وجزء آخر من هذه الاتفاقيات يتعلق بالوصول إلى الأسواق العالمية للمواد الغذائية الروسية، وأشارت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا إلى حقيقة أن الجزء الثاني من الصفقة لم يتم تنفيذه فعليًا، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتم تمديد الصفقة لمدة 120 يومًا في 18 مارس ، أعلنت روسيا تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يومًا أخرى ، قائلة إن هذا سيكون وقتًا كافيًا لتقييم فعالية المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة.

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