إصابة 3 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة ملاكي وتريلا بجنوب سيناء

أصيب 3 أشخاص في حادثين إنقلاب إحداهما سيارة ملاكي، والأخرى تريلا على الطريق الدولي بجنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف روؤف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادثين متفرقين على الطريق الدولي القديم، إحداهما حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم (4328- ر. ي. و)، على الطريق الدولي القديم على بعد 3 كيلو من كمين مفارق كاترين اتجاه مدينة أبورديس.

وأسفر الحادث عن إصابة يحي محمد عبد المعز غزال، 20 سنة، من الشرقية مصاب بجرح في فروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و جهاد نصر خليل، 26 عاما، من الجيزة مصابة بكسر بالساق اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي.

والبلاغ الثاني يفيد إنقلاب سيارة تريلا رقم (4542- د. ط. ب) على طريق دهب الدولي، وأسفرت عن إصابة إبراهيم إسماعيل السعيد، 28 عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيسر ، وجرح بالجبهة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى دهب، وأخطرت النيابة للتحقيق في الحادثين.

صورة ارشيفية