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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مفاجأة كبيرة.. محمد رمضان يشوق المتابعين من ميامي

محمد رمضان برفقه
محمد رمضان برفقه زوجته

نشر الفنان محمد رمضان، صورًا جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان برفقه زوجته وأولاده، أثناء تواجده في ميامي، وعلق كاتبًا: “جمهوري العربي الغالي انتظروا مفاجأة كبيرة ثقة في الله نجاح”.

وحقق فيلم هارلي للفنان محمد رمضان، إيرادات بلغت حوالي 32,479,960 مليون جنيه، بعد انطلاق عرضه منذ 3 أسابيع . 

وتمكن فيلم هارلي من تحقيق مبلغ 1,973,998 مليون جنيه في أسبوع عرضه الثالث ، ليحتل فيه المركز الثاني من حيث الإيرادات بعد ان تفوق عليه فيلم يوم 13

فيلم هارلي 

تدور أحداث فيلم  هارلي فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف بينه وبين مى عمر.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان فيلم هارلي هارلي أغنية محمد رمضان

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