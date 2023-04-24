فيلم هارلي لـ محمد رمضان يتصدر الإيرادات في ثالث أيام العيد

تفوق فيلم هارلي للفنان محمد رمضان في إيرادات الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، بعد طرحه يوم الخميس الماضي، ضمن عدد من الأعمال السينمائية التي كانت منتظرة.

وحقق فيلم هارلي إيرادات بلغت أكثر من 6 ملايين جنيها مصريا، خلال يوم الأحد، وجاء في المرتبة الثانية فيلم يوم 13 للفنان أحمد داود محققا 3 مليون جنيه.

فيلم هارلي

تدور أحداث فيلم هارلي فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

طارق الشناوي وفيلم هارلي

وقال الناقد طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : بالتاكيد النجاح الاستثنائي الذى حققه مسلسل “ جعفر العمدة ” ، كان بمثابة قوة دافعة لفيلم هارلي ، لتصدر شباك الايرادات ، كما ان العمل قد صنع خصيصاً لارضاء جمهور بطله محمد رمضان .

وأضاف : العمل به الكثير من العوامل التى يحبها جمهور محمد رمضان ، فهو يظهر كبطل مغوار ، كما أن الفيلم يضم عدد الأغاني .