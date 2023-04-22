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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي : فيلم «هارلي» صنع لإرضاء جمهور محمد رمضان

هارلي
هارلي

كشف الناقد الكبير طارق الشناوي عن رائيه فى فيلم “ هارلي ” والذى ينافس من خلاله الفنان محمد رمضان فى الموسم السينمائي لعيد الفطر . 

وقال طارق الشناوي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : بالتاكيد النجاح الاستثنائي الذى حققه مسلسل “ جعفر العمدة ” ، كان بمثابة قوده دافعة لفيلم هارلي ، لتصدر شباك الايرادات ، كما ان العمل قد صنع خصيصاً لارضاء جمهور بطله محمد رمضان . 

واضاف  : العمل به الكثير من العوامل التى يحبها جمهور محمد رمضان ، فهو يظهر كبطل مغوار ، كما ان الفيلم يضم عدد الاغاني .

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وتابع طارق الشناوي : فيلم هارلي توليفة تجارية اجاد تقديمها المخرج محمد سمير ، واعتقد ان العمل سيستمر فى تصدر الايرادات .

تدور أحداث فيلم  هارلي فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته فى مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مى عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كل من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

 

طارق الشناوى الفنان محمد رمضان محمود حميدة محمد رمضان محمد سمير مبروك الناقد الكبير طارق الشناوي فيلم هارلي

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