إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بنويبع

أصيب 3 أشخاص، في مشاجرة بمدينة نويبع بجنوب سيناء، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء شريف روؤف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إصابة 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة المزينة شارع الدولفين التابعة لمدينة نويبع، وأسفرت المشاجرة عن إصابة كلا من: السيد أشرف السيد، 16 عاما، باشتباه كسر في الساق اليمنى.

وسحجات متفرقة بالجسم، ودنيا أشرف السيد، 18 عاما، اشتباه كسر في الساق اليسرى، وكدمه بالظهر، و سعاد شحاته عبد العزيز، 18 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى.

وجرى نقل المصابين إلي مستشفى نويبع، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات .

صورة ارشيفية